В летнее трансферное окно Пауло Дибала оказался в «Роме». Впрочем, аргентинского форварда долгое время связывали с «Интером». Как сообщает La Gazzetta dello Sport, у миланского клуба был шанс подписать Дибалу в случае продажи Хоакина Корреа «Вест Хэму». Этому плану помешал главный тренер «нерадзурри» Симоне Индзаги. Ему смутили предупреждения коллег о плохой физической форме Дибалы.

Отмечается, что Симоне Индзаги защищает Хоакина Корреа с первого дня после его перехода в «Интер».

В сезоне 2022/2023 Хоакин Корреа забил два гола и отдал два голевых паса в девяти матчах за «Интер».