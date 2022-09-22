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Чемпионат Италии. Серия А

​Индзаги помешал «Интеру» подписать Дибалу летом слухи

 
22 Сентября 2022 • 17:43 Комментировать

В летнее трансферное окно Пауло Дибала оказался в «Роме». Впрочем, аргентинского форварда долгое время связывали с «Интером». Как сообщает La Gazzetta dello Sport, у миланского клуба был шанс подписать Дибалу в случае продажи Хоакина Корреа «Вест Хэму». Этому плану помешал главный тренер «нерадзурри» Симоне Индзаги. Ему смутили предупреждения коллег о плохой физической форме Дибалы.

Отмечается, что Симоне Индзаги защищает Хоакина Корреа с первого дня после его перехода в «Интер».

В сезоне 2022/2023 Хоакин Корреа забил два гола и отдал два голевых паса в девяти матчах за «Интер».

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Интер Милан Симоне Индзаги Пауло Дибала Хоакин Корреа
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