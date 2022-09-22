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Чемпионат Италии. Серия А

​«Настоящий джентльмен»: Раноккия отказался от 4 млн евро после ухода из «Монцы»

 
22 Сентября 2022 • 14:18 Комментировать

Защитник Андреа Раноккия внезапно расторг контракт с «Монцей», цвета которой он защищал с лета. По данным La Gazzetta dello Sport, Раноккия отказался от 4 миллионов евро компенсации. 34-летний футболист может завершить карьеру из-за опасения, что после восстановления от полученной в августе травмы он уже не будет играть на том же уровне.

Отказ Раноккии от компенсации подтверждают слова генерального директора «Монцы» Адриано Галлиани.

«Он настоящий джентльмен. Он подтвердил, что является таким, каким я его и представлял. Джентльмен и хороший человек», - сказал Галлиани Il Corriere della Sera.

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Евро-Футбол.Ру,
Адриано Галлиани Андреа Раноккия Монца
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