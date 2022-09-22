Шевченко оценил работу Пиоли в «Милане»

Экс-форвард сборной Украины и «Милана» Андрей Шевченко поделился мнением о работе Стефано Пиоли на посту главного тренера «россонери».

«Тренер проделал большую работу с командой. Я уважаю и восхищаюсь им. Пиоли смог вернуть «Милан» на вершину итальянского футбола. Это снова команда-победитель. Мне было приятно наблюдать за тем, как «россонери» выигрывают скудетто после долгого перерыва», - приводит слова украинца издание Football-Italia.

Напомним, что «Милан» в прошлом сезоне стал чемпионом Серии А. В текущей кампании команда занимает пятое место после пяти проведенных туров.