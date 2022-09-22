«Милан» принял решение по будущему Пиоли

В «Милане» приняли решение о будущем главного тренера команды Стефано Пиоли. Руководство считает наставника ключевой фигурой команды и планирует пролонгировать с ним сотрудничество. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце сезона.

Согласно данным Tuttomercatoweb, «россонери» намерены обсудить со специалистом новое соглашение, которое будет рассчитано до лета 2024 года.

56-летний специалист занимает пост рулевого «Милана» с октября 2019 года. Под его руководством миланская команда в прошлом сезоне завоевала скудетто.

В нынешнем розыгрыше Серии А «россонери» набрали 14 очков и занимают пятое место в таблице.