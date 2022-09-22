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Чемпионат Италии. Серия А

Катарские инвесторы хотят купить клуб Серии А

 
22 Сентября 2022 • 09:44 Комментировать

Итальянский футбольный клуб «Сампдория» может обрести новых богатых владельцев. Как информирует Ansa, член правящей семьи Катара Халид Фалех аль-Тани намерен приобрести пакет акций клуба.

Источник отмечает, что в сделке также хотят принять участие бывший игрок команды Ивано Бонетти и кинопродюсер Франческо ди Сильвио.

Генуэзский клуб провально стартовал в новом розыгрыше итальянского чемпионата. «Сампдория» набрала всего два балла после семи туров и находится на дне турнирной таблицы.

Следующий поединок генуэзцы проведут против «Монцы» в воскресенье, 2 октября.

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Евро-Футбол.Ру,
Сампдория
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