Катарские инвесторы хотят купить клуб Серии А

Итальянский футбольный клуб «Сампдория» может обрести новых богатых владельцев. Как информирует Ansa, член правящей семьи Катара Халид Фалех аль-Тани намерен приобрести пакет акций клуба.

Источник отмечает, что в сделке также хотят принять участие бывший игрок команды Ивано Бонетти и кинопродюсер Франческо ди Сильвио.

Генуэзский клуб провально стартовал в новом розыгрыше итальянского чемпионата. «Сампдория» набрала всего два балла после семи туров и находится на дне турнирной таблицы.

Следующий поединок генуэзцы проведут против «Монцы» в воскресенье, 2 октября.