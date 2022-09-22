«Милан» предложил новый контракт Жиру

Руководство «Милана» заинтересовано в дальнейшем сотрудничестве с 35-летним французским нападающий Оливье Жиру. Об этом посредством своих социальных сетей сообщил инсайдер Николо Скира.

Согласно информации журналиста, стороны вступили в переговоры и обсуждают новый контракт, который будет рассчитан до середины 2024 года. Действующее соглашение истекает по завершении сезона-2022/2023.

В текущем сезоне Оливье принял участие в девяти поединках за «россонери», в которых записал на свой счет пять забитых мячей и одну голевую передачу.

По итогам семи туров «Милан» занимает пятое место в таблице Серии А.