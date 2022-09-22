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Чемпионат Италии. Серия А

Названы новые сроки возвращения Кьезы

 
22 Сентября 2022 • 08:42 Комментировать

Атакующий полузащитник туринского «Ювентуса» Федерико Кьеза восстанавливается с опережением графика. Об этом рапортует Tuttosport.

Предполагается, что вингер сможет вернуться в строй в ноябре. Федерико усердно работает и хочет как можно скорее выйти на поле.

Согласно первоначальному прогнозу, восстановление Кьезы должно было затянуться до начала 2023 года.

24-летний футболист не сыграл в нынешнем сезоне чемпионата Италии ни одного матча. В минувшей кампании Федерико принял участие в 14 поединках, отметившись двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Федерико Кьеза
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