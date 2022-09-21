Моуринью: «Мы уступаем конкурентам в экономическом потенциале»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью указал на более скромные возможности клуба по сравнению с конкурентами.

«В прошлом сезоне мы сделали то, чего никто не ожидал. В этом сезоне постараемся выступить лучше. Но у нас нет такого экономического потенциала, как у наших конкурентов.

На трансферном рынке мы потратили только 7 миллионов евро. Но у нас есть качество, страсть, объединение людей, которым нравится работать вместе, что очень важно. Посмотрим, как сложится этот сезон», - слова Моуринью приводит Football Italia.

Напомним, что в прошлом сезоне «Рома» завоевала трофей Лиги конференций.