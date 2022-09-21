Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью: «Мы уступаем конкурентам в экономическом потенциале»

 
21 Сентября 2022 • 18:20 Комментировать

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью указал на более скромные возможности клуба по сравнению с конкурентами.

«В прошлом сезоне мы сделали то, чего никто не ожидал. В этом сезоне постараемся выступить лучше. Но у нас нет такого экономического потенциала, как у наших конкурентов.

На трансферном рынке мы потратили только 7 миллионов евро. Но у нас есть качество, страсть, объединение людей, которым нравится работать вместе, что очень важно. Посмотрим, как сложится этот сезон», - слова Моуринью приводит Football Italia.

Напомним, что в прошлом сезоне «Рома» завоевала трофей Лиги конференций.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Сентября
18:27 · Италия. Серия А
​Иммобиле ответил на вопрос, может ли «Лацио» стать чемпионом Италии
18:20 · Италия. Серия А
Моуринью: «Мы уступаем конкурентам в экономическом потенциале»
18:15 · Англия. Премьер-лига
Роналду зовут в ​«Удинезе»
16:55 · Италия. Серия Б
​Каннаваро – тренер «Беневенто» официально
16:25 · Италия. Серия А
Иммобиле предположил, почему в сборной Италии он не такой яркий, как в «Лацио»
16:03 · Италия. Серия А
Раньери: «Индзаги нужно дать время»
15:59 · Италия. Серия А
Серия А обсуждает проведение турнира во время чемпионата мира
15:58 · Англия. Премьер-лига
Раньери: «Перишич был ключевым игроком «Интера»
15:52 · Италия. Серия А
«Почему нет? Это самый странный сезон в истории» – Раньери не исключает, что «Ювентус» выиграет Скудетто
15:39 · Италия. Серия А
Арнаутович: «Михайлович был мне как старший брат»
15:29 · Италия. Серия А
Пьянич – о кризисе «Ювентуса»: «Достаточно одной искры, чтобы перевернуть ситуацию»
14:56 · Италия. Серия А
Лотито: «Невероятно, что люди могут критиковать даже такого игрока, как Иммобиле»
14:51 · Италия. Серия А
Президент «Лацио» Лотито: «Другие клубы лишились важных игроков, но мы сохранили своих лидеров»
14:45 · Италия. Серия А
Президент «Лацио» Лотито доволен работой Сарри
14:41 · Италия. Серия А
Манчини не вызвал Дзаньоло в сборную Италии из-за оскорбительных кричалок игрока в адрес «Лацио»
Все новости
Рекомендуем