Серия А обсуждает проведение турнира во время чемпионата мира

Сезон 2022/2023 в Европе весьма необычный, поскольку в ноябре он прервётся на целый месяц из-за проведения в Катаре чемпионата мира. В Серии А в настоящий момент обсуждается возможность заполнения паузы мини-турниром. Как сообщает Kiss Kiss Napoli, идея заключается в том, чтобы участие в турнире приняли от 6 до 8 клубов. Провести турнир планируется в США.

Отмечается, что организация такого турнира позволит Серии А и клубам неплохо заработать на продаже прав на трансляции в Америке. Эту идею поддерживает Аурелио де Лаурентис - президент «Наполи».

Чемпионат мира пройдёт в Катаре в ноябре-декабре.