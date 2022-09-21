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Чемпионат Италии. Серия А

​Моуринью: «У меня изменился цвет волос, появились морщины, но как в тренере во мне ничего не поменялось»

 
21 Сентября 2022 • 14:39 Комментировать

Тренерская карьера Жозе Моуринью продолжается уже 22 года. Нынешний рулевой «Ромы» дал комментарий на этот счёт.

«Я люблю побеждать и ненавижу проигрывать – ничего не изменилось. Да, у меня изменился цвет волос, появились морщины, но как в тренере во мне ничего не поменялось. Я буду продолжать карьеру. Конечно, она не продлится ещё 22 года, но ещё несколько лет я буду работать», - слова Моуринью приводит Maisfutebol.

Напомним, что в сезоне 2021/2022 Жозе Моуринью привёл «Рому» к победе в Лиге конференций. Ранее португалец завоевал множество трофеев в других клубах, в частности два трофея Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью
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