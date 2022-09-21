Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Пьянич не считает, что Аллегри нужно уволить

 
21 Сентября 2022 • 14:30 Комментировать

Будущее Массимилиано Аллегри стало обсуждаемой темой на фоне плохих результатов «Ювентуса» на старте сезона. По поводу ситуации высказался бывший игрок туринской команды Миралем Пьянич.

«Менять тренера сейчас не имеет смысла. Аллегри может изменить ситуацию в «Ювентусе», но задуматься должен не только он, но и все. Никто не может быть доволен положением, начиная с футболистов. По ходу сезона всякое может случиться. Иногда тебе приходится сталкиваться с трудностями, чтобы потом испытать большее удовлетворение», - сказал Пьянич La Gazzetta dello Sport.

Ранее сообщалось, что увольнение Массимилиано Аллегри обойдётся «Ювентусу» в круглую сумму, поэтому клуб не будет спешить.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри Миралем Пьянич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Сентября
14:56 · Италия. Серия А
Лотито: «Невероятно, что люди могут критиковать даже такого игрока, как Иммобиле»
14:51 · Италия. Серия А
Президент «Лацио» Лотито: «Другие клубы лишились важных игроков, но мы сохранили своих лидеров»
14:45 · Италия. Серия А
Президент «Лацио» Лотито доволен работой Сарри
14:41 · Италия. Серия А
Манчини не вызвал Дзаньоло в сборную Италии из-за оскорбительных кричалок игрока в адрес «Лацио»
14:39 · Италия. Серия А
​Моуринью: «У меня изменился цвет волос, появились морщины, но как в тренере во мне ничего не поменялось»
14:30 · Италия. Серия А
​Пьянич не считает, что Аллегри нужно уволить
13:18 · Италия. Серия А
Хвича вошёл в символическую сборную лучших вундеркиндов Европы
12:31 · Италия. Серия А
Владелец «Интера» Чжан будет присутствовать на матче с «Ромой» и «Барселоной» 2
12:23 · Италия. Серия А
Дзаньоло был удивлён, что не получил вызов в сборную Италии
12:02 · Англия. Премьер-лига
Калюлю: «Матч с «Челси» станет для нас хорошим тестом»
11:34 · Италия. Серия А
Калюлю: «Пиоли каждый день говорит нам, что этот сезон будет ещё сложнее»
11:29 · Италия. Серия А
Калюлю: «Серию А недооценивают, здесь уже давно не играют в стиле «катеначчо»
10:34 · Россия. Премьер-лига
Якубко не верит, что Кокорин способен вернуться на свой прежний уровень
10:22 · Италия. Серия А
Маротта намерен выяснить, осталось ли у Индзаги доверие со стороны игроков «Интера» 1
10:17 · Италия. Серия А
Калюлю назвал условие, при котором продлит контракт с «Миланом»
Все новости
Рекомендуем