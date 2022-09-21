​Пьянич не считает, что Аллегри нужно уволить

Будущее Массимилиано Аллегри стало обсуждаемой темой на фоне плохих результатов «Ювентуса» на старте сезона. По поводу ситуации высказался бывший игрок туринской команды Миралем Пьянич.

«Менять тренера сейчас не имеет смысла. Аллегри может изменить ситуацию в «Ювентусе», но задуматься должен не только он, но и все. Никто не может быть доволен положением, начиная с футболистов. По ходу сезона всякое может случиться. Иногда тебе приходится сталкиваться с трудностями, чтобы потом испытать большее удовлетворение», - сказал Пьянич La Gazzetta dello Sport.

Ранее сообщалось, что увольнение Массимилиано Аллегри обойдётся «Ювентусу» в круглую сумму, поэтому клуб не будет спешить.