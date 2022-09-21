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Чемпионат Италии. Серия А

Ачерби: «Готов по максимуму выкладываться в матчах за «Интер»

 
21 Сентября 2022 • 09:15 Комментировать

Защитник миланского «Интера» Франческо Ачерби высказался насчет своего перехода в стан «нерадзурри».

«Фанаты команды недооценивали меня. Но сейчас я в «Интере» и готов выкладываться по максимуму, как делал это всегда. Жаль, что после одного неудачного поединка болельщики сразу же начинают критиковать игрока в социальных сетях. Но нам нужно принять это», - передает слова Франческо Calciomercato.

34-летний защитник пополнил ряды «Интера» на правах аренды из римского «Лацио». Соглашение рассчитано до конца сезона-2022/2023.

В нынешнем сезоне Ачерби провел в Серии А всего один матч.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Франческо Ачерби
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