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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» и «Лацио» нацелились на игрока «Кремонезе»

 
21 Сентября 2022 • 08:52 Комментировать

Фланговый защитник Эмануэле Валери, правами на которого владеет «Кремонезе», может сменить клубную прописку в январское трансферное окно.

По сообщениям инсайдера Николо Скиры, заинтересованность в услугах 23-летнего исполнителя проявляют римский «Лацио» и «Милан». Трансферная стоимость Валери оценивается в 1,8 миллиона евро.

В составе «Кремонезе» защитник выступает с 2020 года. Его действующее трудовое соглашение с клубом рассчитано до середины 2023 года.

В сезоне-2022/2023 Эмануэле провел семь поединков, в которых отметился одним забитым мячом.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Милан Кремонезе Эмануэле Валери
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