«Милан» и «Лацио» нацелились на игрока «Кремонезе»

Фланговый защитник Эмануэле Валери, правами на которого владеет «Кремонезе», может сменить клубную прописку в январское трансферное окно.

По сообщениям инсайдера Николо Скиры, заинтересованность в услугах 23-летнего исполнителя проявляют римский «Лацио» и «Милан». Трансферная стоимость Валери оценивается в 1,8 миллиона евро.

В составе «Кремонезе» защитник выступает с 2020 года. Его действующее трудовое соглашение с клубом рассчитано до середины 2023 года.

В сезоне-2022/2023 Эмануэле провел семь поединков, в которых отметился одним забитым мячом.