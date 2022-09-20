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Чемпионат Италии. Серия А

Де Лаурентис: «Я обещал великую команду, и я её сделал»

 
20 Сентября 2022 • 23:00 Комментировать
Милан
1:2
Наполи
окончен

Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис гордится успехами своей команды, в седьмом туре итальянского чемпионата «Наполи» обыграл «Милан» на его поле, и это было первое поражение «Милана» в текущем сезоне. В межсезонье «Наполи» покинули важные игроки, среди которых Инсинье, Мертенс и Кулибали, но, несмотря на это, команда снова лидирует в чемпионате.

- Факты говорят сами за себя. Помню, я как-то сказал на пресс-конференции, что возглавляю великую команду и увидел ироничные улыбки, но сейчас вряд ли люди будут иронично улыбаться, а, скорее, согласятся, - цитирует де Лаурентиса итальянское новостное агентство ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Аурелио Де Лаурентис Наполи
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