Де Лаурентис: «Я обещал великую команду, и я её сделал»

Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис гордится успехами своей команды, в седьмом туре итальянского чемпионата «Наполи» обыграл «Милан» на его поле, и это было первое поражение «Милана» в текущем сезоне. В межсезонье «Наполи» покинули важные игроки, среди которых Инсинье, Мертенс и Кулибали, но, несмотря на это, команда снова лидирует в чемпионате.

- Факты говорят сами за себя. Помню, я как-то сказал на пресс-конференции, что возглавляю великую команду и увидел ироничные улыбки, но сейчас вряд ли люди будут иронично улыбаться, а, скорее, согласятся, - цитирует де Лаурентиса итальянское новостное агентство ITASportPress.