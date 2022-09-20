Помимо неприятных новостей о Тео Эрнандесе, который будет вынужден пропустить пару-тройку недель из-за микротравмы, есть и приятные новости из стана «Милана».

Защитник и капитан команды Давиде Калабрия, который был вынужден пропустить важный матч против «Наполи», вскоре вернется в строй - тщательное медицинское обследование не подтвердило сколь-нибудь серьезных мышечных повреждений у футболиста.

Весьма вероятно, что он сможет сыграть в следующем матче «Милана» в чемпионате - второго октября против «Эмполи», а вот сказать то же самое о Эрнандесе пока очень затруднительно.