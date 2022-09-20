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Чемпионат Италии. Серия А

Приятные новости из стана «Милана»

 
20 Сентября 2022 • 22:13 Комментировать
Милан
1:2
Наполи
окончен

Помимо неприятных новостей о Тео Эрнандесе, который будет вынужден пропустить пару-тройку недель из-за микротравмы, есть и приятные новости из стана «Милана».

Защитник и капитан команды Давиде Калабрия, который был вынужден пропустить важный матч против «Наполи», вскоре вернется в строй - тщательное медицинское обследование не подтвердило сколь-нибудь серьезных мышечных повреждений у футболиста.

Весьма вероятно, что он сможет сыграть в следующем матче «Милана» в чемпионате - второго октября против «Эмполи», а вот сказать то же самое о Эрнандесе пока очень затруднительно.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Давиде Калабрия Тео Эрнандес
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