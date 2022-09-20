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Чемпионат Италии. Серия А

Леау попал в список сферу интересов «ПСЖ»

 
20 Сентября 2022 • 17:55 Комментировать

Французский «ПСЖ» готов включиться в борьбу за игрока «Милана» - Рафаэла Леау. Портал Le10sport отмечает, что столичный гранд рассматривает игрока в качестве главного помощника в атаке для Килиана Мбаппе или на замену ему в том случае, если француз решит покинуть расположение команды.

Ранее в английских СМИ появлялась информация об интересе к игроку со стороны «Манчестер Сити». Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 70 миллионов евро.

Действующий контракт игрока с «Миланом» рассчитал до конца июня 2024 года. По последней информации миланский коллектив ведет переговоры о новом трудовом соглашении. Как отмечает итальянское издание La Gazzetta Dello Sport, нападающий может остаться в стане «россонери».

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Евро-Футбол.Ру,
Милан ПСЖ Чемпионат Франции Рафаэл Леау
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