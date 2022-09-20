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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» продолжает поддерживать связь с Асенсио и Зиешем

 
20 Сентября 2022 • 17:43 Комментировать

Действующий чемпион Италии «Милан» продолжает поддерживать контакты с игроками Марко Асенсио и Хакимом Зиешем.

Судя по всему, «россонери» заинтересованы в бесплатном переходе испанца по окончании текущего сезоне, когда истечет срок трудового соглашения игрока с мадридским «Реалом».

Что же касается Зиеша, то «Милан», по информации Calciomercato, поддерживает связь с футболистом, поскольку Паоло Мальдини и Рикки Массара надеются повторить попытку подписания марокканца уже в январе, во время зимнего трансферного окна.

После семи туров Серии А «Милан» располагается на пятой строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 14 очков. Отставание от лидирующего дуэта в лице «Аталанты» и «Наполи» составляет три балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Серия А Чемпионат Италии Марко Асенсио Хаким Зиеш
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