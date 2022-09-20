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Чемпионат Италии. Серия А

​Ди Мария пропустит матч с «Миланом» из-за дисквалификации

 
20 Сентября 2022 • 17:21 Комментировать

Дисциплинарная комиссия Серии А вынесла ряд решений по итогам матчей седьмого тура чемпионата Италии. Атакующий полузащитник «Ювентуса» Анхель ди Мария дисквалифицирован на два матча. В воскресной игре против «Монцы» аргентинец локтем ударил соперника в область рёбер, проявив тем самым агрессивное поведение.

Таким образом, Анхель ди Мария не поможет «Ювентусу» в матчах чемпионата Италии против «Болоньи» и «Милана».

Отметим, что «Ювентус» плохо проводит стартовый отрезок сезона. На текущий момент команда Массимилиано Аллегри занимает только восьмое место в турнирной таблице Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Анхель Ди Мария
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