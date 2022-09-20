​Ди Мария пропустит матч с «Миланом» из-за дисквалификации

Дисциплинарная комиссия Серии А вынесла ряд решений по итогам матчей седьмого тура чемпионата Италии. Атакующий полузащитник «Ювентуса» Анхель ди Мария дисквалифицирован на два матча. В воскресной игре против «Монцы» аргентинец локтем ударил соперника в область рёбер, проявив тем самым агрессивное поведение.

Таким образом, Анхель ди Мария не поможет «Ювентусу» в матчах чемпионата Италии против «Болоньи» и «Милана».

Отметим, что «Ювентус» плохо проводит стартовый отрезок сезона. На текущий момент команда Массимилиано Аллегри занимает только восьмое место в турнирной таблице Серии А.