​Леау ведёт переговоры о новом контракте с «Миланом»

Нападающий Рафаэл Леау ведёт переговоры с «Миланом» о продлении трудового соглашения. Об этом на своих страницах рассказывает La Gazzetta Dello Sport.

Отмечается, что Леау хочет повышения зарплаты до 7 миллионов евро за сезон. «Милан» же стремится договориться об окладе в районе 6 миллионов.

Действующий контракт связывает Рафаэла Леау с «Миланом» до конца июня 2024 года.

Стоит сказать, что в последнее время слухи активно связывают Рафаэла Леау с грандами Английской премьер-лиги.

Добавим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают 23-летнего Рафаэла Леау в 70 миллионов евро.