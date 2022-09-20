«Ювентус» плохо показывает себя на старте сезона, поэтому Массимилиано Аллегри находится под давлением. Как сообщает Corriere della Sera, на пятничной встрече руководства «старой синьоры» вице-президент Павел Недвед выступил за отставку Аллегри, но его не поддержали президент Андреа Аньелли и генеральный директор Маурицио Арривабене.

Основная причина, по которой «Ювентус» не хочет менять тренера, заключается в финансах. Увольнение Массимилиано Аллегри будет стоить клубу 21 миллион евро.

На текущий момент «Ювентус» занимает только восьмое место в таблице Серии А. Что до Лиги чемпионов, то туринцы проиграли оба прошедших матча группового этапа.