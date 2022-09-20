Сольбаккен перейдёт в команду Моуринью на правах свободного агента

Норвежский форвард Ола Сольбаккен определился с новым местом работы. Игрок, правами на которого владеет «Будё-Глимт», переедет в итальянский чемпионат.

Согласно сведениям инсайдера Николо Скиры, новым местом работы 24-летнего нападающего станет столичная «Рома». Сольбаккен, контракт которого с норвежцами истекает в конце декабря, присоединится к римлянам на правах свободного агента. С ним будет подписан долгосрочный контракт до 2027 года. Его оклад в столице Италии составит один миллион евро.

В нынешнем сезоне Сольбаккен принял участие в 13 поединках, записав на свой счет один забитый мяч и пять результативных передач.