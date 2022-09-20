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Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» потеряла Карсдорпа из-за операции на колене

 
20 Сентября 2022 • 10:18 Комментировать

Защитник Рик Карсдорп, выступающий за столичную «Рому», перенес хирургическое вмешательство на поврежденном колене. Об этом отрапортовала пресс-служба римского клуба.

Ожидается, что процесс восстановления 27-летнего голландского футболиста займет шесть недель.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Карсдорп принял участие в четырех поединках, в которых не отметился голевыми действиями.

В последнем матче Серии А «волки» на домашнем стадионе потерпели минимальное поражение от «Аталанты» со счетом 0:1. После семи туров подопечные Жозе Моуринью набрали 13 очков и занимают шестое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Рик Карсдорп
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