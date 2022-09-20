Маркизио призвал «Ювентус» уволить Аллегри

Экс-футболист сборной Италии и петербургского «Зенита» Клаудио Маркизио высказался о провальном выступлении туринского «Ювентуса» на старте нынешнего сезона.

«Очень надеюсь, что руководство не станет тянуть с отставкой Аллегри до перерыва. Сейчас команда просто не играет», - передает слова Маркизио La Gazzetta dello Sport.

«Ювентус» под руководством Массимилиано Аллегри занимает лишь восьмое место в турнирной таблице Серии А. В последнем матче «старая синьора» потерпела поражение от «Монцы» (0:1).

В Лиге чемпионов «Ювентус» потерпел два поражения в двух стартовых турах.