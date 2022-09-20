Рианчо поддержал назначение Карреры в «Ювентус»

Испанский специалист Рауль Рианчо, известный по работе в казанском «Рубине» и московском «Спартаке», прокомментировал новость о возможном приходе на пост рулевого туринского «Ювентуса» итальянца Массимо Карреры.

«Каррера - замечательный специалист и точно мог бы возглавить «Ювентус». Я поддержал бы это решение», - приводит слова Рианчо «Матч ТВ».

«Ювентус» неудачно стартовал в новом сезоне, несмотря на громкую трансферную кампанию летом. В чемпионате Италии подопечные Массимилиано Аллегри занимают лишь восьмое место с десятью очками. В групповом турнире Лиги чемпионов «старая синьора» потерпела два поражения подряд.