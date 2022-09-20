Хаджи: «Для «Спартака» будет престижно, если Каррера возглавит «Ювентус»

Экс-администратор московского «Спартака» Александр Хаджи отреагировал на новость о возможном назначении экс-наставника «красно-белых» Массимо Карреры на пост рулевого туринского «Ювентуса».

«У «Юве» сейчас проблемы. Хотелось бы, чтобы тренер, работавший в «Спартаке», тренировал такую топовую команду. И «Спартаку» от этого тоже престиж будет», - приводит слова Александра «Матч ТВ».

Напомним, что в настоящий момент пост главного тренера «старой синьоры» занимает Массимилиано Аллегри. Под его руководством команда идет лишь на восьмом месте в Серии А и проиграла два стартовых матча в группе Лиги чемпионов.