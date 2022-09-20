Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Стало известно, возглавит ли Тухель «Ювентус»

 
20 Сентября 2022 • 08:08 Комментировать

Информация о том, что бывший главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель может заменить Массимилиано Аллегри в туринском «Ювентусе» не соответствует действительности. По сообщениям инсайдера Николо Скиры, стороны не вступали в переговорный процесс.

Ранее сообщалось, что немецкий специалист входит в сферу интересов мюнхенской «Баварии», которая рассматривает его в качестве замены Юлиану Нагельсманну.

Томас был отправлен в отставку с поста наставника «пенсионеров» 7 сентября. При нем лондонская команда выиграла Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Томас Тухель
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Сентября
08:19 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» нацелился на форварда с ценником 70 миллионов евро
08:08 · Италия. Серия А
Стало известно, возглавит ли Тухель «Ювентус»
07:55 · Италия. Серия А
Отставка Аллегри обойдётся очень дорого «Ювентусу»
07:13 · Италия. Серия А
Берлускони: «Буду вмешиваться в игру «Монцы» и давать советы»
02:39 · Италия. Серия А
Сакки желал, чтобы матч между «Миланом» и «Наполи» не заканчивался
02:17 · Италия. Серия А
Берлускони прокомментировал триумф «Монцы»
01:59 · Италия. Серия Б
Каннаваро может стать главным тренером «Беневенто»
00:50 · Италия. Серия А
Де Лаурентис высказался о старте «Наполи» в чемпионате Италии
00:19 · Италия. Серия А
Иммобиле рассказал, почему не завершил карьеру в сборной
00:11 · Италия. Серия А
«Рома» обеспокоена состоянием Пеллегрини и Дибалы
19 Сентября
23:59 · Италия. Серия А
Голкипер «Аталанты» Муссо был успешно прооперирован
20:10 · Италия. Серия А
​Маркизио призывает «Ювентус» поскорее уволить Аллегри 1
19:59 · Италия. Серия А
​Раскрыта часть показаний Погба полиции
19:49 · Италия. Серия А
​Стало известно, кто может заменить Аллегри в «Ювентусе» слухи
19:31 · Италия. Серия А
​Футболист «Эмполи» принял дома украинских беженцев
Все новости
Рекомендуем