Стало известно, возглавит ли Тухель «Ювентус»

Информация о том, что бывший главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель может заменить Массимилиано Аллегри в туринском «Ювентусе» не соответствует действительности. По сообщениям инсайдера Николо Скиры, стороны не вступали в переговорный процесс.

Ранее сообщалось, что немецкий специалист входит в сферу интересов мюнхенской «Баварии», которая рассматривает его в качестве замены Юлиану Нагельсманну.

Томас был отправлен в отставку с поста наставника «пенсионеров» 7 сентября. При нем лондонская команда выиграла Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.