Сакки желал, чтобы матч между «Миланом» и «Наполи» не заканчивался

Легендарный экс-тренер итальянского «Милана» Арриго Сакки получил истинное наслаждение от главного матча седьмого тура Серии А, в котором сошлись «Милан» и «Наполи». В качественной и динамичной игре лучше оказался «Наполи», который забил два гола против одного у «Милана».

- Очень жаль, что арбитр закончил этот матч, я был готов смотреть такой футбол бесконечно. Все были на высоте, все игроки, и даже арбитр, который не мешал играть. Повторю - жаль, что такой матч закончился, уровень футбола был не хуже, чем в АПЛ. В Италии редко увидишь такой матч, - цитирует слова Сакки итальянское новостное агентство ITASportPress.