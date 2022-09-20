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Чемпионат Италии. Серия А

Сакки желал, чтобы матч между «Миланом» и «Наполи» не заканчивался

 
20 Сентября 2022 • 02:39 Комментировать
Милан
1:2
Наполи
окончен

Легендарный экс-тренер итальянского «Милана» Арриго Сакки получил истинное наслаждение от главного матча седьмого тура Серии А, в котором сошлись «Милан» и «Наполи». В качественной и динамичной игре лучше оказался «Наполи», который забил два гола против одного у «Милана».

- Очень жаль, что арбитр закончил этот матч, я был готов смотреть такой футбол бесконечно. Все были на высоте, все игроки, и даже арбитр, который не мешал играть. Повторю - жаль, что такой матч закончился, уровень футбола был не хуже, чем в АПЛ. В Италии редко увидишь такой матч, - цитирует слова Сакки итальянское новостное агентство ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Наполи Арриго Сакки
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