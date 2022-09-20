Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Иммобиле рассказал, почему не завершил карьеру в сборной

 
20 Сентября 2022 • 00:19 Комментировать

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле рассказал, что хотел завершить карьеру в сборной Италии, но передумал.

«Я хотел уйти, однако потом поговорил с Манчини, который заявил, что я нужен национальной сборной. Когда ты так разочаровываешься, ты начинаешь прокручивать в голове тысячу вещей. Я с ясной головой побеседовал с тренером и понял, что сборная Италии все еще нуждается во мне», - заявил Иммобиле.

Чиро подчеркнул, что ветераны должны помогать молодым игрокам развиваться и адаптироваться в сборной. «Как сказал тренер, сейчас начинается наше возвращение на следующие Евро и чемпионат мира», - приводит слова нападающего издание Rai Sport.

Отметим, что Чиро Иммобиле вызван в соборную Италии, и может помочь своему клубу в поединках против Англии (23 сентября) и Венгрии (26 сентября).

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лацио Сборная Италии Серия А Чемпионат Италии Чиро Иммобиле
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Сентября
00:19 · Италия. Серия А
Иммобиле рассказал, почему не завершил карьеру в сборной
00:11 · Италия. Серия А
«Рома» обеспокоена состоянием Пеллегрини и Дибалы
19 Сентября
23:59 · Италия. Серия А
Голкипер «Аталанты» Муссо был успешно прооперирован
20:10 · Италия. Серия А
​Маркизио призывает «Ювентус» поскорее уволить Аллегри
19:59 · Италия. Серия А
​Раскрыта часть показаний Погба полиции
19:49 · Италия. Серия А
​Стало известно, кто может заменить Аллегри в «Ювентусе» слухи
19:31 · Италия. Серия А
​Футболист «Эмполи» принял дома украинских беженцев
19:14 · Италия. Серия А
​Игрока «Удинезе» ограбили, пока он забивал «Интеру»
16:17 · Россия. Премьер-лига
Озбилиз не верит, что Сперцян сможет превзойти Мхитаряна
15:58 · Италия. Серия А
Погба взяли под охрану
15:42 · Россия. Премьер-лига
Камоцци верит в то, что Каррера возглавит «Ювентус»
15:38 · Италия. Серия А
Погба – о поражении «Монце»: «Мы никогда не сдаёмся, сезон ещё длинный»
15:06 · Италия. Серия А
Экс-вратарь «Лацио» Маркеджани: «Мерет лучше Доннаруммы»
14:40 · Италия. Серия А
​Моуринью: «Скажу игрокам, чтобы они были клоунами» 1
14:12 · Италия. Серия А
У Дибалы не нашли травму – форвард поедет в сборную Аргентины
Все новости
Рекомендуем