Иммобиле рассказал, почему не завершил карьеру в сборной

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле рассказал, что хотел завершить карьеру в сборной Италии, но передумал.

«Я хотел уйти, однако потом поговорил с Манчини, который заявил, что я нужен национальной сборной. Когда ты так разочаровываешься, ты начинаешь прокручивать в голове тысячу вещей. Я с ясной головой побеседовал с тренером и понял, что сборная Италии все еще нуждается во мне», - заявил Иммобиле.

Чиро подчеркнул, что ветераны должны помогать молодым игрокам развиваться и адаптироваться в сборной. «Как сказал тренер, сейчас начинается наше возвращение на следующие Евро и чемпионат мира», - приводит слова нападающего издание Rai Sport.

Отметим, что Чиро Иммобиле вызван в соборную Италии, и может помочь своему клубу в поединках против Англии (23 сентября) и Венгрии (26 сентября).