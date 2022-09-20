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Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» обеспокоена состоянием Пеллегрини и Дибалы

 
20 Сентября 2022 • 00:11 Комментировать

Итальянская «Рома» беспокоится за своих футболистов – Пауло Дибале и Лоренцо Пеллегрини. Оба футболиста угодили в лазарет, получив мышечные повреждения до и после матча Серии А против «Аталанты».

Степень повреждений футболистов будет оцениваться с помощью дополнительных медицинских обследований, а их результаты будут известны в ближайшее время.

Известно, что руководство «джаллоросси» уже отказало игрокам в поездке на сборы с национальными командами, дабы футболисты не усугубили имеющиеся у них повреждения. Поэтому Дибала не поедет в Аргентину, а Пеллегрини не поможет сборной Италии в матчахЛиги наций.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Сборная Аргентины Серия А Чемпионат Италии Пауло Дибала Лоренцо Пеллегрини
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