​Маркизио призывает «Ювентус» поскорее уволить Аллегри

Экс-игрок «Ювентуса» Клаудио Маркизио высказался по поводу неудачного старта команды в этом сезоне.

«Проблема не в том, что «Ювентус» проигрывает. Поражения случаются. Проблема в том, что между командой, тренером и клубом существует полный разрыв.

Даже вдесятером «Ювентус» мог сказать своё слово в матче с «Монцей». Но этот «Ювентус» не умеет играть, и это волнительно.

Из-за чемпионата мира в этом году сезон, по сути, разделён на две части. Я надеюсь, что они не станут ждать этой паузы, чтобы сменить тренера. Это очень деликатная ситуация», - сказал Маркизио в программе La Domenica Sportiva.