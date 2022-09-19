​Раскрыта часть показаний Погба полиции

Полиция продолжает расследование по делу о вымогательстве, с которым столкнулся полузащитник «Ювентуса» Поль Погба. Брат футболиста Матиас и ещё несколько подозреваемых на прошлой неделе были задержаны.

Один из эпизодов дела произошёл в марте, когда Погба оказался в квартире с «друзьями детства». Они заставили футболиста выключить телефон, и через несколько мгновений в комнату зашли двое мужчин в капюшонах и бронежилетах. Один из друзей предложил Погба заплатить 13 миллионов евро, в том числе 3 миллиона его наличными за его «защиту» в будущем.

«Это было страшно. Они направили на меня пистолеты. Из-за угроз я сказал им, что заплачу, но они начали кричать: «Заткнись, не смотри».

Один из двух мужчин в капюшонах прошептал что-то на ухо Рушдану. Когда они ушли, Рушдан скзаал, что я должен заплатить, иначе все мы в опасности», - говорится в показаниях Погба полиции, часть из которых приводит Le Monde.