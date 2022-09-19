«Ювентус» плохо начал сезон, и на этом фоне Массимилиано Аллегри находится под серьёзным давлением. Туринский клуб не спешит принимать решение о смене тренера, но если ситуация не улучшится, у боссов «старой синьоры» может не остаться выбора. При этом увольнение Аллегри станет для «Ювентуса» кошмаром в финансовом плане – специалист имеет действующий контракт до конца сезона 2024/2025 с окладом в 9 миллионов евро в год. В такой ситуации клуб не сможет пригласить топового тренера, а будет вынужден рассмотреть более дешёвые варианты.

Очевидным кандидатом, как сообщает Football Italia, является Паоло Монтеро, который в настоящий момент работает с молодёжной командой «Ювентуса». Он уже имеет контракт с клубом, поэтому туринцам не придётся дополнительно тратиться.