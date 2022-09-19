​Футболист «Эмполи» принял дома украинских беженцев

Основной голкипер «Эмполи» Гульельмо Викарио принял в своём доме украинских беженцев.

«Украинская семья обживается. Я рад этому. Особенно я рад, когда вижу, как маленький мальчик довольным идёт в школу», - рассказал Викарио, чьи слова приводит пресс-служба клуба.

В сезоне 2022/2023 Гульельмо Викарио отыграл от звонка до звонка все матчи команды в чемпионате и Кубке Италии. В восьми матчах Викарио пропустил девять голов.

После семи сыгранных туров «Эмполи» располагается на 14-й позиции в турнирной таблице чемпионата Италии. Следующий матч команда проведёт в первый день октября – против «Милана».