Погба взяли под охрану

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба и его мать в настоящий момент находятся под охраной полиции. Об этом на своих страницах рассказывает Le Parisien.

Расследование дела о вымогательстве продолжается. И хотя брат Поля Погба Матиас был задержан полицией вместе с тремя другими подозреваемыми, звёздного французского футболиста было решено взять под охрану для обеспечения его безопасности.

Ранее стало известно о том, что в своё время вооружённые люди требовали у Поля Погба 13 миллионов евро якобы за свои услуги по его охране. У футболиста считают, что к вымогательству причастен Матиас Погба.