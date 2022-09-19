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Чемпионат Италии. Серия А

Погба взяли под охрану

 
19 Сентября 2022 • 15:58 Комментировать

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба и его мать в настоящий момент находятся под охраной полиции. Об этом на своих страницах рассказывает Le Parisien.

Расследование дела о вымогательстве продолжается. И хотя брат Поля Погба Матиас был задержан полицией вместе с тремя другими подозреваемыми, звёздного французского футболиста было решено взять под охрану для обеспечения его безопасности.

Ранее стало известно о том, что в своё время вооружённые люди требовали у Поля Погба 13 миллионов евро якобы за свои услуги по его охране. У футболиста считают, что к вымогательству причастен Матиас Погба.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Поль Погба Матиас Погба
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