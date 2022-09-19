Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Моуринью: «Скажу игрокам, чтобы они были клоунами»

 
19 Сентября 2022 • 14:40 Комментировать

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью недоволен судейством после проигранного матча чемпионата Италии против «Аталанты» (0:1). Португалец считает, что его команда должна была получить право на пенальти.

«Был очевидный пенальти. Я спросил у судьи, почему он его не назначил, попросил объяснить, стало ли причиной то, что Дзаньоло не упал. Если так, то я должен изменить свои советы футболистам. Я должен сказать им, чтобы они не пытались удержаться на ногах, чтобы они были клоунами, как многие, которые ныряют, как в бассейне. Потому что только так можно заработать пенальти», - слова Моуринью приводит Goal.com.

Отметим, что в прошедшей игре Жозе Моуринью получил красную карточку. 
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Сентября
15:06 · Италия. Серия А
Экс-вратарь «Лацио» Маркеджани: «Мерет лучше Доннаруммы»
14:40 · Италия. Серия А
​Моуринью: «Скажу игрокам, чтобы они были клоунами»
14:12 · Италия. Серия А
У Дибалы не нашли травму – форвард поедет в сборную Аргентины
14:03 · Италия. Серия А
Ди Марию дисквалифицируют на 2-3 матча
12:40 · Англия. Премьер-лига
Моуринью хотел подписать Джаку, но футболист отказался переходить в «Рому»
09:39 · Италия. Серия А
Пиоли рассказал о том, почему заменил Калабрию в матче с «Наполи»
09:32 · Италия. Серия А
Пиоли: «Мы хотели быть непобедимыми»
09:25 · Италия. Серия А
Жиру отреагировал на поражение «Милана» от «Наполи»
07:59 · Италия. Серия А
«Ювентус» хотел заменить Аллегри тренером, работавшим на Украине
03:54 · Италия. Серия А
В итальянской прессе пишут, что возможным сменщиком Аллегри может стать Тухель
03:32 · Италия. Серия А
Джованни Симеоне: «Мы доказали, что у нас есть характер»
03:08 · Италия. Серия А
Заместитель Спаллетти прокомментировал победу над «Миланом»
02:34 · Италия. Серия А
Стало известно, в каком случае «Интер» может уволить Индзаги
02:11 · Италия. Серия А
«Ювентус» по-прежнему не собирается увольнять Аллегри
02:09 · Италия. Серия А
«Интер», «Рома», «Ювентус» и «Милан» проиграли в один день - такое случилось впервые с 1955 года
Все новости
Рекомендуем