​Моуринью: «Скажу игрокам, чтобы они были клоунами»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью недоволен судейством после проигранного матча чемпионата Италии против «Аталанты» (0:1). Португалец считает, что его команда должна была получить право на пенальти.

«Был очевидный пенальти. Я спросил у судьи, почему он его не назначил, попросил объяснить, стало ли причиной то, что Дзаньоло не упал. Если так, то я должен изменить свои советы футболистам. Я должен сказать им, чтобы они не пытались удержаться на ногах, чтобы они были клоунами, как многие, которые ныряют, как в бассейне. Потому что только так можно заработать пенальти», - слова Моуринью приводит Goal.com.

Отметим, что в прошедшей игре Жозе Моуринью получил красную карточку.