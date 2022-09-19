У Дибалы не нашли травму – форвард поедет в сборную Аргентины

Пауло Дибала не принял участие в воскресном матче Серии А против «Аталанты». Форвард «Ромы» должен был выйти на поле с первых минут, но на разминке он ощутил мышечную проблему, поэтому Жозе Моуринью пришлось корректировать состав.

Как сообщает Calciomercato, Дибала прошёл обследование. У футболиста не выявили никаких травм, поэтому он отправится в расположение сборной Аргентины на товарищеские матчи против Гондураса и Ямайки.

Отметим, что сборная Аргентины ведёт подготовку к чемпионату мира, который пройдёт в Катаре в ноябре-декабре.

Напомним, что «Рома» без Пауло Дибалы проиграла «Аталанте» на своём поле со счётом 0:1.