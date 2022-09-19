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Чемпионат Италии. Серия А

Ди Марию дисквалифицируют на 2-3 матча

 
19 Сентября 2022 • 14:03 Комментировать

В воскресенье «Ювентус» снова огорчил армию своих фанатов, проиграв «Монце» со счётом 0:1. В конце первого тайма туринцы остались вдесятером – красную карточку за удар соперника локтем получил Анхель ди Мария.

Как сообщает на своих страницах La Gazzetta dello Sport, ди Мария будет дисквалифицирован на два или три матча. Всё зависит от того, говорил ли он оскорбления в адрес арбитра после получения красной карточки.

«Ювентус» отправился на перерыв, занимая лишь восьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А.  Следующий матч команда Массимилиано Аллегри проведёт 2 октября – против «Болоньи».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Анхель Ди Мария
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