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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» хотел заменить Аллегри тренером, работавшим на Украине

 
19 Сентября 2022 • 07:59 Комментировать

Туринский «Ювентус» рассматривал кандидатуру экс-главного тренера «Шахтёра» Роберто де Дзерби. По сообщениям The Times, боссы «старой синьоры» думали пригласить 43-летнего специалиста на место Массимилиано Аллегри, под руководством которого команда слабо стартовала в новом сезоне.

Впрочем, до конкретных переговоров дело не дошло, поскольку вчера де Дзерби был назначен главным тренером английского «Брайтона». Он заменил у руля команды Грэма Поттера, перебравшегося в лондонский «Челси».

По итогам семи туров Серии А «Ювентус» с десятью очками занимает лишь восьмое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри Роберто де Дзерби
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