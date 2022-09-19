«Ювентус» хотел заменить Аллегри тренером, работавшим на Украине

Туринский «Ювентус» рассматривал кандидатуру экс-главного тренера «Шахтёра» Роберто де Дзерби. По сообщениям The Times, боссы «старой синьоры» думали пригласить 43-летнего специалиста на место Массимилиано Аллегри, под руководством которого команда слабо стартовала в новом сезоне.

Впрочем, до конкретных переговоров дело не дошло, поскольку вчера де Дзерби был назначен главным тренером английского «Брайтона». Он заменил у руля команды Грэма Поттера, перебравшегося в лондонский «Челси».

По итогам семи туров Серии А «Ювентус» с десятью очками занимает лишь восьмое место в турнирной таблице.