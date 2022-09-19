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Чемпионат Италии. Серия А

Джованни Симеоне: «Мы доказали, что у нас есть характер»

 
19 Сентября 2022 • 03:32 Комментировать
Милан
1:2
Наполи
окончен

В заключительном матче седьмого тура итальянского чемпионата Серии А «Наполи» сумел переиграть в гостевом матче «Милан», все голы в этом матче были забиты после перерыва, а решающий мяч записал на свой счет Джованни Симеоне, который перешел в клуб минувшим летом. Он очень рад своему успеху и прокомментировал его.

- Я счастлив, потому что этот гол был очень важным, он принес нам победу в важнейшем матче. Мы показали, что не только хорошо играем в футбол, но имеем также характер и менталитет. Все очень хотят расти, у этой команды большой потенциал, - цитирует Симеоне-младшего ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Наполи Джованни Симеоне
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