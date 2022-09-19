Заместитель Спаллетти прокомментировал победу над «Миланом»

Лучано Спаллетти, наставник «Наполи», отбывает дисквалификацию, и потому командой временно руководил Марко Доменикини, его заместитель. Несмотря на это, «Наполи» одержал победу над прямым конкурентом. Однако Доменикини отказался отвечать на вопрос, считает ли он «Наполи» главным претендентом на титул.

- Есть команды, которые сильнее нас, мы просто попробуем потихоньку двигаться вперед. Пока все хорошо, но у нас обновленная команда, многое поменялось. В этом матче мы плохо провели первые двадцать минут, мяч не держался у нас. Когда мы начали держать его, все пошло на лад, - считает Доменикини, слова которого прозвучали в эфире телеканала DAZN.