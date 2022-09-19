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Чемпионат Италии. Серия А

Пиоли – о поражении от «Наполи»: «Мы не должны были проиграть»

 
19 Сентября 2022 • 00:11 Комментировать
Милан
1:2
Наполи
окончен

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли крайне недоволен результатом матча против «Наполи».

«Россонери» потерпели первое поражение в нынешнем сезоне, уступив в родных стенах со счётом 1:2.

«Меня совершенно не устраивает произошедшее. Мои игроки тоже должны быть недовольны таким исходом. Я считаю, что мы не должны были проигрывать при такой игре. Иногда вы проигрываете, потому что соперник был лучше, но этот матч – не тот случай. Нам необходимо быть более решительными и конкретными, но сегодня мы выложились полностью», – заявил в интервью DAZN рулевой «Милана».

«Наполи» лидирует в Серии А наряду с «Аталантой» – по 17 очков на счету обеих команд. «Милан» – пятый с 14 баллами.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Наполи Стефано Пиоли
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окончен Рома 0:1 Аталанта 2.15 3.45 3.40
окончен Милан 1:2 Наполи 2.15 3.40 3.45
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