Пиоли – о поражении от «Наполи»: «Мы не должны были проиграть»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли крайне недоволен результатом матча против «Наполи».

«Россонери» потерпели первое поражение в нынешнем сезоне, уступив в родных стенах со счётом 1:2.

«Меня совершенно не устраивает произошедшее. Мои игроки тоже должны быть недовольны таким исходом. Я считаю, что мы не должны были проигрывать при такой игре. Иногда вы проигрываете, потому что соперник был лучше, но этот матч – не тот случай. Нам необходимо быть более решительными и конкретными, но сегодня мы выложились полностью», – заявил в интервью DAZN рулевой «Милана».

«Наполи» лидирует в Серии А наряду с «Аталантой» – по 17 очков на счету обеих команд. «Милан» – пятый с 14 баллами.