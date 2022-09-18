«Наполи» одолел в гостях «Милан» и возглавил турнирную таблицу Серии А

«Наполи» Лучано Спаллетти сумел одолеть в гостях действующего чемпиона Италии – «Милан». Встреча завершилась со счетом 2:1, а победный гол на свой счет записал вышедший на замену Джованни Симеоне.

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«Красно-черные» после шести сыгранных туров располагаются на четвертой строчке в чемпионате Италии, имея в своем активе 14 баллов. Идущая на первой строчке «Аталанта» имеет в своем активе 17 очков. В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии «Милан» потерял очки в двух случаях – с главным конкурентом в лице «Аталанты» (1:1), а также с «Сассуоло», разойдясь с соперником миром – 0:0. В остальных же встречах «красно-черные» легко смогли справиться с такими противниками, как «Ундинезе», «Болонья», «Интер» и «Сампдория». В рамках группового этапа ЛЧ «Милан» в первой игре сыграл вничью с «РБ Зальцбургом» (1:1), после чего на своем поле одержал победу над загребским «Динамо» - 3:1. После двух туров с 4 очками команда идет на первой строчке в квартете Е.

«Наполи» также является одним из лидеров чемпионата Италии. Команда набрала 14 очков в свой актив и уступает «Аталанте», одолевшей накануне «Рому», на 3 балла. В двух турах национального первенства «адзурри» не смогли определить сильнейшего. С «Фиорентиной» был зафиксирован счет 0:0, а в поединке с «Лечче» - 1:1. Но во всех остальных матчах «небесно-голубые» уверенно одолели «Верону», «Монцу», «Лацио» и «Специю». В ЛЧ «Наполи» стартовал с двух побед кряду. Сначала удалось разгромить «Ливерпуль» со счетом 4:1, после чего «Рейнджерс» (3:0). С шестью очками южане располагаются в группе А на первой строчке.

«Милан» начал встречу на «Сан Сиро» очень активно. «Красно-черные» провели серию опасных атак, которая привела к заработанным угловым. Впрочем, уже на 13-й минуте встречи «россонери» удалось придумать у ворот соперника опасный момент. Де Кетеларе в ходе атаки «красно-черных» сумел выполнить навес в центр штрафной, где Жиру удалось выиграть верх у оппонента и головой пробить по рамке соперника, но мяч от французского форварда полетел чуть выше мишени.

Всего через минуту Жиру мог забивать снова. Получил он передачу от партнеров, и в борьбе с двумя защитниками сумел нанести выстрел по центру рамки. Мерет добрался до снаряда и перевел его в перекладину, от которой мяч улетел за пределы поля. Старт встречи явно оставался за «Миланом», который и не думал сбавлять оборотов. Правда, спустя 15 минут игры неаполитанцы все же перевели действия от своих ворот.

Ближе к середине первого тайма в руках рефери впервые появилась карточка желтого цвета, которую получил Кьяер за снос в центре поля Хвичи. После этой карточки команды успокоили игру окончательно. Лишь редкие выпады к воротам приносили противникам заработанные угловые, которых, к слову, было предостаточно. Под занавес первого тайма Хвича спровоцировал Калабрию на еще один фол, что привело ко второму «горчичнику» для игрока миланского коллектива. При нулевой ничьей сопернику ушли на перерыв.

Уже после перерыва Спаллетти снял с игры получивших карточки желтого цвета Кьяера и Калабрию, выпустив вместо них Калюлю и Деста. Спустя 10 минут игры Лест снес Кварацхелию на газон, и рефери указал на «точку», посмотрев «ВАР». К мячу подошел Политано, который пробил чуть левее центра, и сфера нырнула в рамку «под мышкой» Меньяна – 1:0.

Ситуация на поле закипала, а Ррахмани получил за разговоры с рефери карточку желтого цвета. На поле у «Наполи» вышел Симеоне, после чего Жиру за 20 минут до конца второго тайма сравнял счет в матче. Де Кетеларе с левого края ворвался в чужую штрафную, прострелил мяч в центр, и Жиру переправил в касание сферу в рамку – 1:1. Впрочем, победить в этот футбольный вечер «Милану» было не суждено. В одной из атак Мариу Руй выполнил подачу на вышедшего на замену Симеоне, который здорово оттолкнулся от газона и переправил сферу в сетку – 2:1.

Вышедшие на замену игроки в лице Элмаса, Ндомбеле и Оливеры на результат игры не повлияли. Самый реальный шанс сравнять счет в концовке игры имел Калюлю, однако с близкого расстояния игрок проверил на прочность штангу. 2:1, «Наполи» одерживает важнейшую победу на выезде над чемпионом и вместе с «Аталантой» оказывается во главе турнирной таблицы.