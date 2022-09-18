«Наполи» возглавил Серию А, добыв победу в логове чемпиона

В центральном матче седьмого тура «Милан» с «Наполи» бились за право возглавить таблицу. Игра началась с отличных моментов Оливье Жиру - промах и перекладина. После перерыва Маттео Политано забил с пенальти, а голкипер едва-едва не выручил. Вскоре «россонери» заслуженно отыгрались, Шарль де Кетеларе нашел на дальней штанге Оливье Жиру. И все же последнее слово осталось за гостями, Симеоне-младший ударом головой переправил мяч в дальнюю часть ворот и принес «Наполи» три очка вместе с первым местом. В самой концовке Пьер Калюлю едва не согнул перекладину, но это не гол.

«Наполи» вместе с «Аталантой» на вершине (по 17 очков), у «Милана» на три очка меньше и четвертая строчка.

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