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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» возглавил Серию А, добыв победу в логове чемпиона

 
18 Сентября 2022 • 23:42 Комментировать
Милан
1:2
Наполи
окончен

В центральном матче седьмого тура «Милан» с «Наполи» бились за право возглавить таблицу. Игра началась с отличных моментов Оливье Жиру - промах и перекладина. После перерыва Маттео Политано забил с пенальти, а голкипер едва-едва не выручил. Вскоре «россонери» заслуженно отыгрались, Шарль де Кетеларе нашел на дальней штанге Оливье Жиру. И все же последнее слово осталось за гостями, Симеоне-младший ударом головой переправил мяч в дальнюю часть ворот и принес «Наполи» три очка вместе с первым местом. В самой концовке Пьер Калюлю едва не согнул перекладину, но это не гол.

«Наполи» вместе с «Аталантой» на вершине (по 17 очков), у «Милана» на три очка меньше и четвертая строчка.

Протокол игры  
Милан1:2Наполи
  55'Политано Маттео (0:1)
(1:1) Жиру Оливье69'  
  78'Симеоне Джованни (1:2)
Меньян МайкКалабрия Давиде  45' 46' (Калюлю Пьер ( 46') Кьяер Симон  18' 46' (Дест Серджино ( 46') Томори Фикайо  74'Тео ЭрнандесБеннасер ИсмаэльТонали СандроСалемакерс Алексис 66' (Диас Браим ( 66') Де Кетеларе Шарль 82' (Адли Ясин ( 82') Крунич Раде  54' 66' (Мессьяс Жуниор ( 66') Жиру Оливье
Запасные: Тиау МаликБакайоко ТьемуэГаббия МаттеоБалло-Туре ФодеВранкс АстерЛазетич МаркоПобега ТоммазоТатарушану ЧиприанМиранте Антонио
Мерет АлексДи Лоренцо ДжованниРрахмани Амир  63'Ким Мин-ЧжэРуй Мариу 90' (Оливера Матиас ( 90') Замбо-Ангисса Андре-ФранкЛоботка СтаниславЗелиньски Пётр 87' (Элмас Эльиф ( 87') Политано Маттео 66' (Дзербин Алессио ( 66'  88') Распадори Джакомо 66' (Симеоне Джованни ( 66'  71') Кварацхелия Хвича 87' (Ндомбеле Танги ( 87')
Запасные: Сиригу СальватореМарфелла ДавидеГаэтано ДжанлукаЛосано ИрвингЖуан ЖезусДзаноли АлессандроЭстигор Лео
18 сентября. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).

Видео

Жиру попал в перекладину (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Жиру попал в перекладину (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Крунич бьет головой под перекладину (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Крунич бьет головой под перекладину (видео). Чемпионат Италии. Футбол
0:1. Гол с пенальти Маттео Политано (видео). Чемпионат Италии. Футбол
0:1. Гол с пенальти Маттео Политано (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Удар Мессиаса с линии штрафной (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Удар Мессиаса с линии штрафной (видео). Чемпионат Италии. Футбол
1:1. Гол Оливье Жиру (видео). Чемпионат Италии. Футбол
1:1. Гол Оливье Жиру (видео). Чемпионат Италии. Футбол
1:2. Гол Джованни Симеоне (видео). Чемпионат Италии. Футбол
1:2. Гол Джованни Симеоне (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Калюлю пробил в перекладину с линии вратарской (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Калюлю пробил в перекладину с линии вратарской (видео). Чемпионат Италии. Футбол

 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Наполи
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окончен Монца 1:0 Ювентус 1.03 16.00 100.00
окончен Рома 0:1 Аталанта 2.15 3.45 3.40
окончен Милан 1:2 Наполи 2.15 3.40 3.45
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