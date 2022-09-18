«Наполи» возглавил Серию А, добыв победу в логове чемпиона

В центральном матче седьмого тура «Милан» с «Наполи» бились за право возглавить таблицу. Игра началась с отличных моментов Оливье Жиру - промах и перекладина. После перерыва Маттео Политано забил с пенальти, а голкипер едва-едва не выручил. Вскоре «россонери» заслуженно отыгрались, Шарль де Кетеларе нашел на дальней штанге Оливье Жиру. И все же последнее слово осталось за гостями, Симеоне-младший ударом головой переправил мяч в дальнюю часть ворот и принес «Наполи» три очка вместе с первым местом. В самой концовке Пьер Калюлю едва не согнул перекладину, но это не гол.
«Наполи» вместе с «Аталантой» на вершине (по 17 очков), у «Милана» на три очка меньше и четвертая строчка.
Протокол игры
|55'Политано Маттео (0:1)
|(1:1) Жиру Оливье69'
|78'Симеоне Джованни (1:2)
Меньян Майк•Калабрия Давиде 45'46' (Калюлю Пьер (46') •Кьяер Симон 18'46' (Дест Серджино (46') •Томори Фикайо• 74'Тео Эрнандес•Беннасер Исмаэль•Тонали Сандро•Салемакерс Алексис66' (Диас Браим (66') •Де Кетеларе Шарль82' (Адли Ясин (82') •Крунич Раде 54'66' (Мессьяс Жуниор (66') •Жиру Оливье
Мерет Алекс•Ди Лоренцо Джованни•Ррахмани Амир• 63'Ким Мин-Чжэ•Руй Мариу90' (Оливера Матиас (90') •Замбо-Ангисса Андре-Франк•Лоботка Станислав•Зелиньски Пётр87' (Элмас Эльиф (87') •Политано Маттео66' (Дзербин Алессио (66') • 88'Распадори Джакомо66' (Симеоне Джованни (66') • 71'Кварацхелия Хвича87' (Ндомбеле Танги (87')
18 сентября. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).
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