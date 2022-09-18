«Милан» объявил состав на игру с «Наполи»

Центральным и последним матчем седьмого тура Серии А станет поединок «Милана» и «Наполи», в нем сойдутся потенциальные претенденты на титул - выигравший чемпионат в прошлом сезоне «Милан» против клуба, который уже давно вернулся в элиту, но по факту чемпионом не становился с 1990 года. Накануне матча наставник «Милана» Стефано Пиоли объявил состав своей команды.

«Милан»: Меньян, Калабрия, Кьяер, Томори, Эрнандес, Беннасер, Тонали, Салемакерс, де Кетеларе, Крунич, Жиру.

Матч между «Миланом» и «Наполи» начнется в 21:45 по московскому времени, его онлайн-трансляция будет доступна по ссылке на наш сайт.