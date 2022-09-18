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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» объявил состав на игру с «Наполи»

 
18 Сентября 2022 • 21:15 Комментировать
Милан
0:0
Наполи
1 2.15 X 3.40 2 3.45
перерыв

Центральным и последним матчем седьмого тура Серии А станет поединок «Милана» и «Наполи», в нем сойдутся потенциальные претенденты на титул - выигравший чемпионат в прошлом сезоне «Милан» против клуба, который уже давно вернулся в элиту, но по факту чемпионом не становился с 1990 года. Накануне матча наставник «Милана» Стефано Пиоли объявил состав своей команды.

«Милан»: Меньян, Калабрия, Кьяер, Томори, Эрнандес, Беннасер, Тонали, Салемакерс, де Кетеларе, Крунич, Жиру.

Матч между «Миланом» и «Наполи» начнется в 21:45 по московскому времени, его онлайн-трансляция будет доступна по ссылке на наш сайт.

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МИЛАН НАПОЛИ
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окончен Кремонезе 0:4 Лацио 0.00 0.00 0.00
окончен Монца 1:0 Ювентус 1.03 16.00 100.00
окончен Рома 0:1 Аталанта 2.15 3.45 3.40
Идет 45 минута Милан 0:0 Наполи 2.30 3.45 3.20
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