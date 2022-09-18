Иммобиле: «Лацио» растёт как команда»

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле доволен реакцией своей команды на сокрушительное поражение в Лиге Европы.

В четверг римляне крупно уступили в Дании местному «Митьюлланду» (1:5), но сумели реабилитироваться в поединке чемпионата, одолев «Кремонезе» – 4:0.

«Мы были очень разочарованы недавним поражением, но сегодняшний матч показал, что команда растёт, – рассказывает в интервью DAZN капитан «Лацио», отметившийся дублем и голевой передачей. – Наша проблема в том, что мы теряем концентрацию в еврокубках. Тренер провёл с нами серьёзный разговор, не переходя на личности. Сегодня я мог забить больше, но где-то сыграл не лучшим образом», – заявил Иммобиле.