«Монца» - вторая команда в истории чемпионата Италии, одержавшая дебютную победу в Серии А против «Ювентуса»

Сенсационно завершился матч седьмого тура между абсолютным новичком Серии А «Монцей» и туринским «Ювентусом», скромный клуб сумел забить туринцам во втором тайме и продержался потом до конца игры. Во многом задачу «Монце» облегчило удаление Анхеля Ди Марии в конце первого тайма.

Как оказалось, «Монца» - всего лишь вторая команда в истории Серии А, которая одержала свою первую победу в Серии А против «Ювентуса». Первой была в далеком 1972 году «Катандзаро» - также с минимальным счетом.

Следующий матч «Монца» проведет в гостях против «Сампдории», которая между делом опустилась на последнее место в турнирной таблице.