«Наполи» выразил соболезнования Инсинье

Мы уже сообщали о трагедии, произошедшей в семье Лоренцо Инсинье - его супруга Дженни потеряла ребенка на шестом месяце беременности. Свои соболезнования в связи с этим выразил и «Наполи» - клуб, в котором до недавнего времени выступал Лоренцо.

- Дорогие Дженни и Лоренцо, вся семья «Наполи» сейчас скорбит вместе с вами, переживает и обнимает вас в этот непростой момент, - такое сообщение опубликовала пресс-служба клуба.

Сегодня вечером «Наполи» предстоит сразиться с «Миланом» в последнем матче седьмого тура итальянской Серии А, трансляция поединка в онлайн-формате будет доступна на нашем сайте.