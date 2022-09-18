Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​«Ювентус» может оштрафовать Аллегри за интервью слухи

 
18 Сентября 2022 • 14:41 Комментировать

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри накануне дал интервью газете Corriere dello Sport. Некоторые футболисты команды почувствовали себя униженными словами специалиста. При этом интервью Аллегри не было согласовано с клубом, и теперь тренера может ожидать штраф, о чём рассказывает La Gazzetta dello Sport.

Отмечается, что в «Ювентусе» также никому не понравились высказывания Аллегри, в который он оправдывает результаты травмами.

Напомним, что «Ювентус» плохо показывает себя на старте сезона 2022/2023. Массимилиано Аллегри находится под давлением, но его вряд ли уволят, поскольку туринцы в настоящий момент не могут себе позволить платить тренеру неустойку.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
Идет 68 минута Удинезе 1:1 Интер Милан 3.85 3.80 1.90
18.09  16:00 Фиорентина ... Верона 1.82 3.85 4.30
18.09  16:00 Кремонезе ... Лацио 4.20 3.90 1.83
18.09  16:00 Монца ... Ювентус 4.10 3.65 1.91
18.09  19:00 Рома ... Аталанта 2.25 3.50 3.20
18.09  21:45 Милан ... Наполи 2.30 3.45 3.20
Все матчи
Новости
Сегодня, 18 Сентября
14:41 · Италия. Серия А
​«Ювентус» может оштрафовать Аллегри за интервью слухи
12:30 · Италия. Серия А
Абрахам: «Дибала - лидер, хоть и выглядит на 12 лет» 1
09:18 · Англия. Премьер-лига
Абрахам сравнил АПЛ с Серией А
07:27 · Италия. Серия А
Тренер «Торино»: «Серия А слабее АПЛ, Влашич может здесь преуспеть»
04:53 · Италия. Серия А
Папен восхищается Ибрагимовичем
04:05 · Италия. Серия А
Папен дал совет Жиру
03:59 · Италия. Серия А
Юрич: «Ужасный матч»
02:47 · Италия. Серия Б
Бывшую легенду «Ювентуса» уволили после чётырех туров из клуба Серии С
01:06 · Англия. Премьер-лига
Абрахам рассказал, как Моуринью по-новому раскрыл его в «Роме»
17 Сентября
23:46 · Италия. Серия А
«Торино» в компенсированное время пропустил решающий мяч в игре с «Сассуоло»
23:29 · Англия. Премьер-лига
Английский топ-клуб пополнил число претендентов на Шкриньяра
22:48 · Италия. Серия А
Пиоли: «Матч с «Наполи» - это сражение с прямым конкурентом»
22:40 · Англия. Премьер-лига
«Милан» не отказался от идеи приобретения вингера «Челси»
20:54 · Италия. Серия А
За счёт лучшей реализации «Специя» оставила «Сампдорию» в зоне вылета
17:58 · Италия. Серия А
«Эмполи» добыл первую победу в сезоне, забив один гол «Болонье»
Все новости
Рекомендуем