Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри накануне дал интервью газете Corriere dello Sport. Некоторые футболисты команды почувствовали себя униженными словами специалиста. При этом интервью Аллегри не было согласовано с клубом, и теперь тренера может ожидать штраф, о чём рассказывает La Gazzetta dello Sport.

Отмечается, что в «Ювентусе» также никому не понравились высказывания Аллегри, в который он оправдывает результаты травмами.

Напомним, что «Ювентус» плохо показывает себя на старте сезона 2022/2023. Массимилиано Аллегри находится под давлением, но его вряд ли уволят, поскольку туринцы в настоящий момент не могут себе позволить платить тренеру неустойку.