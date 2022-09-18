Абрахам: «Дибала - лидер, хоть и выглядит на 12 лет»

Форвард «Ромы» Тэмми Абрахам поделился мнением о звездном одноклубнике – аргентинском нападающем Пауло Дибале.

«Пауло очень талантлив. Дибала так же крут, как в симуляторе FIFA. Этот игрок обладает лидерскими качествами, хоть и выглядит на 12 лет. Он обрел большой опыт благодаря выступлениям за туринский «Ювентус», с которым выиграл много трофеев. Это полезно для «Ромы». Мы плавно налаживаем контакт», - передает слова Тэмми Daily Star.

Дибала присоединился к римскому коллективу в летнее трансферное окно. В текущем розыгрыше Серии А форвард отметился тремя голами и двумя ассистами в шести играх.