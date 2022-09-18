Папен восхищается Ибрагимовичем

Хотя Златан Ибрагимович и залечивает травмы, которые несколько участились в последние годы, он полон решимости вернуться на поле, чем откровенно восхищает некоторых известных экс-футболистов.

В частности, очень тепло о Златане высказался французский нападающий Жан-Пьер Папен, который восхищается целеустремленностью и выносливостью Ибрагимовича.

- Златан - это феномен. Для сегодняшнего центрального нападающего возраст становится все более и более критическим. Я остановился когда понял, что уже не могу прыгать выше всех на мяч, - цитирует слова Папена итальянское издание La Gazzetta Dello Sport.